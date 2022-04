Der FC Bayern München hat das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwochabend beim FC Villarreal 0:1 (0:1) verloren. Das Tor fiel in der achten Minute. Da ging es flott. Ein klasse Spielzug über die rechte Seite brachte die Gastgeber mit dem ersten Angriff in Führung. Giovani Lo Celso wurde rechts im Strafraum angespielt und gab fast von der Torauslinie klug zurück ins Zentrum. Dort leitete Dani Parejo direkt weiter an den Fünfmeterraum, wo Arnaut Danjuma aus kurzer Distanz flach ins rechte Toreck einschob. Torhüter Manuel Neuer war machtlos. Zum Glück für die Bayern zählte ein weiteres Tor der Spanier nicht, Francis Coquelin war bei der Ballannahme in der 41. Minute ganz knapp im Abseits. Bei seinem Schuss sah Manuel Neuer ganz schlecht aus. Der Nationaltorhüter patzte ungewöhnlich oft. Der Sieg von Villarreal geht absolut in Ordnung. Die Spanier trafen noch den Pfosten, vergaben beste Chancen. Die Bayern machten am Ende mehr Druck, aber alles in allem fiel ihnen zu wenig ein.