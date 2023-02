Serienmeister FC Bayern München führt weiter die Fußball-Bundesliga an. Im Topspiel gegen den 1. FC Union Berlin gelang dem Team von Trainer Julian Nagelsmann am Sonntag ein hochverdienter 3:0 (3:0)-Sieg. Vor 75.000 Zuschauern in der Allianz-Arena erzielten Eric Maxim Choupo-Moting (31. Minute), Kingsley Coman (40.) und Geburtstagskind Jamal Musiala (45.+1) die Tore für die Gastgeber. Die Bayern führen die Tabelle dank der deutlich besseren Tordifferenz auch nach dem 22. Spieltag vor dem punktgleichen Rivalen Borussia Dortmund an. Union ist drei Zähler dahinter Dritter.