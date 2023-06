Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fahrradfahrerin in Waldsee Zeugen. Nach Angaben der Beamten ereignete sich der Unfall bereits am Donnerstag, 1. Juni, in der Mörschstraße. Die 67 Jahre alte Frau musste gegen 14 Uhr mit ihrem Fahrrad einem entgegenkommenden Lastwagen ausweichen. Dabei fuhr sie über eine Fahrbahnschwelle und stürzte. Passanten fanden die bewusstlose Frau und riefen einen Krankenwagen. Laut Polizei erlitt die Waldseerin durch den Sturz einen Trümmerbruch im linken Arm sowie mehrere Prellungen am Körper. Wer Hinweise zu dem flüchtigen Lastwagen oder zum Unfallhergang geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Schifferstadt unter 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.