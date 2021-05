Fünf Spieler des Topklubs Adler Mannheim stoßen nach dem Ausscheiden im Play-off-Halbfinale zur WM-Vorbereitung des deutschen Eishockey-Nationalteams dazu. Von Dienstag an werden die Mannheimer Stürmer Matthias Plachta und Markus Eisenschmid dabei sein, teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Montag mit. Zudem berief Bundestrainer Toni Söderholm Torhüter Felix Brückmann sowie die Angreifer Stefan Loibl und Nicolas Krämmer. Vom ERC Ingolstadt reisen zudem Fabio Wagner und Tim Wohlgemuth an.