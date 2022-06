Der USA-Experte David Sirakov erwartet nicht, dass die Enthüllungen zum Sturm auf das US-Kapitol die Spaltung des Landes überwinden helfen. „Die Polarisierung zwischen den politischen Parteien, aber auch in der Gesellschaft hat sich verselbstständigt“, so der Direktor der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz in Kaiserslautern zur RHEINPFALZ am SONNTAG. Trump gegen Biden, Republikaner gegen Demokraten – droht da vielleicht schon 2024 ein Bürgerkrieg, weil der Glaube an das Funktionieren des Wahlsystems so zerrüttet ist? Sirakov sieht eine immense Gefahr darin, dass Millionen Anhänger der Republikaner weiterhin leugnen, dass Donald Trump für den Sturm auf das Kapitol verantwortlich ist: „In der Relativierung des 6. Januar 2021 steckt aus meiner Sicht die größte Gefahr für die US-Demokratie.“

