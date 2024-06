Die AfD ist in keiner Gemeinde im Speyerer Umland mit einer Liste zur Orts- oder Verbandsgemeinderatswahl angetreten. Bei der Europawahl liegt sie in den Dörfern jedoch teils vor allen anderen Parteien.

Für die Verbandsgemeinde Lingenfeld färbten sich am Sonntagabend im Internetangebot der RHEINPFALZ und des Landeswahlleiters mehrere Gemeinden blau: Die AfD hat bei der Europawahl die meisten Stimmen geholt. Das gilt auch für Lingenfeld, wo sie 32,2 Prozent mehr als zehn und in Schwegenheim, wo sie sechs Prozentpunkte vor der Zweiten CDU liegt.

An erster Stelle kam die AfD bei der Europawahl auch in Waldsee ins Ziel – mit 33,5 Prozent vor der CDU (24,1 Prozent). Im benachbarten Otterstadt liegt sie ebenso knapp hinter der CDU auf Platz zwei wie in Harthausen, Dudenhofen und Römerberg. Deutlich dahinter: die SPD. Auch in Römerberg nur Vierte: die Grünen von Bürgermeister Matthias Hoffmann. Hanhofen wiederum ist mit 33,3 Prozent AfD-dominiert. Die CDU kommt auf 22,7, die SPD auf 15,3 Prozent.