Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen hat am Donnerstagabend ein Testspiel beim Zweitligisten TV Hüttenberg in Mittelhessen ohne Zuschauer mit 28:30 (15:15) verloren. Die Gäste gaben anfangs eine 3:1-Führung aus der Hand, rannten im ersten Durchgang zeitweise einem Vier-Tore-Rückstand hinterher. Im Hüttenberger Rückraum stellte Hendrik Schreiber die Gäste immer mal wieder vor Probleme. Mit der Pausensirene schafften die Eulen aber noch den Ausgleich zum 15:15. Herrlich zwar der Heber von Alexander Falk zum 17:16 (34.) für die Gäste oder der satte Wurf vom jungen Yessine Meddeb in den Winkel zum 19:19 (39.), doch danach verschafften sich die Gastgeber wieder ein Polster.

Matschke dankbar für Test

Eulen-Trainer Ben Matschke zeigte sich dankbar für diesen Test, dankbar für das Video, das er seinen Spielern zeigen kann. „30 Tore sind natürlich zu viel“, sagte Matschke. Sei am Samstagnachmittag beim 33:28 (18:9)-Testerfolg gegen Zweitligist TSV Bayer Dormagen vieles über weite Strecken zu gut gewesen, so habe dies in Hüttenberg anders ausgesehen. Für den Trainer nachvollziehbar: „Wir haben in dem Bereich noch nichts trainiert. In der jetzigen Phase der Vorbereitung kann es ein solches Spiel geben. Wir hatten seit vier Monaten kein Spiel“, meinte Matschke im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Nun habe seine Mannschaft vier Tage frei. Am Samstag, 5. September, 16 Uhr, steht dann der nächste Test an – bei Zweitliga-Aufsteiger TV Großwallstadt.