Zweitligist Eulen Ludwigshafen hat seine englische Woche mit einer 33:34-Niederlage beim abstiegsbedrohten VfL Eintracht Hagen beendet. Das Hinspiel in Ludwigshafen hatten sie mit demselben Ergebnis gewonnen. Diesmal allerdings fehlte ihnen vor allem in der Schlussphase das nötige Quäntchen Glück in einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie.