„Auswärtssieg, Auswärtssieg“ skandierte die jubelnde Mannschaft des Zweitligisten Eulen Ludwigshafen nach dem 31:28 (14:13)-Erfolg beim TV Hüttenberg – zusammen mit den fast 70 mitgereisten Fans aus Ludwigshafen. Es war der vierte Eulen-Sieg in Folge, aber ein hartes Stück Arbeit. Denn in der ersten Halbzeit fanden die Eulen fast kein Durchkommen gegen die gut zupackende 3:2:1-Deckung der Mittelhessen. Mit der Einwechslung von Torwart Matej Asanin (20.) kam quasi die Wende. Seine Paraden gaben der Abwehr Sicherheit, am Ende waren es 14 Stück in 40 Minuten Spielzeit.

Endgültig auf die Siegerstraße brachte die Eulen der taktische Kniff von Trainer Michel Abt kurz nach der Pause: Er ließ im Angriff mit sieben Feldspielern agieren. Die Regisseure Pascal Bührer und Jan Remmlinger machten das jetzt klasse im Angriff, warteten, bis die Lücken aufgingen und spielten tolle Pässe. Vom 15:17 (35.) drehten die Eulen unter der begeisterten Anfeuerung ihrer Fans bis zum 20 die Partie. Hüttenberg kam nicht mehr heran.

Beste Eulen-Torschützen waren Max Haider (6) und Jannek Klein (5), für Hüttenberg waren Timm Schneider (8/1) und Ian Weber (6/3) am erfolgreichsten.