Die Eulen Ludwigshafen starten am Montag, 4. September, 19.30 Uhr, mit dem Heimspiel gegen TuS Vinnhorst in die Saison. Am zweiten Spieltag, 10. September, 17 Uhr, gastieren die Eulen bei der SG BBM Bietigheim. Am Freitag, 15. September, kommt der EHV Aue in die Friedrich-Ebert-Halle.