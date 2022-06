Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen ist am Dienstagabend wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt – aber nur zur Hälfte. Die Mannschaft des neuen Trainers Michel Abt trennte sich 31:31 (13:15) vom Tabellenzwölften Dessau-Rosslauer HV und schraubte im Abstiegskampf ihr Konto auf 30 Punkte hoch. Dabei hatten die Eulen nach langem Hinterherrennen und Jannik Hofmanns Treffer zum 30:27 viereinhalb Minuten vor dem Schlusspfiff sogar schon wie die Sieger ausgesehen. Aber sie brachten den Vorsprung nicht ins Ziel, unter anderem scheiterte Hendrik Wagner in dieser Phase mit seinem zehnten Fehlwurf.

Die Gäste aus der Ludwigshafener Partnerstadt Dessau machten von Beginn an viel Tempo, kamen immer wieder über den schnellen Anwurf zu einfachen Torerfolgen. Die Eulen stellten sich dem Abnutzungskampf aber, hängten sich voll rein. Matej Asanin, der im Tor ab der 40. Minute den ordentlichen Ziga Urbic ablöste, brachte die Eulen endgültig zurück in Erfolgsspur. Am Ende reichte es aber nicht ganz zu einem doppelten Punktgewinn.

Für die Eulen trafen Stefan Salger (sieben Tore) und Marc-Robin Eisel (6) am häufigsten, für die Gäste war der Vincent Sohmann (7/3) am erfolgreichsten.