Die Eulen Ludwigshafen gewinnen ein schon verloren geglaubtes Spiel in der Zweiten Handball-Bundesliga gegen die HSG Nordhorn-Lingen mit 26:25 (13:15). 1853 Zuschauer in der Friedrich-Ebert-Halle waren aus dem Häuschen. Sieben Minuten vor Spielende liegen die Eulen im Duell der Bundesliga-Absteiger mit 20:25 gegen Nordhorn zurück. Doch dann kommt Max Neuhaus – und die Mannschaft beweist Moral, zeigt Wille und eine unglaubliche Mentalität. „Max hat uns zurück ins Spiel gebracht“, sagte Mitspieler Stefan Salger. Salger hatte aber ebenso einen großen Anteil am Sieg. Er erzielte vier Sekunden vor Spielende das 26:25. Es war der sechste Treffer des rechten Rückraumspielers. „Es ist egal, wer die Tore schießt, hauptsache wir gewinnen“, sagte der rechte Rückraumspieler bescheiden.

Das taten die Eulen, weil sie an sich glaubten und weil Max Neuhaus nach seiner Einwechslung vier Tore erzielte, darunter einen Siebenmeter zum 25:25 (60.). „Ich war gut drauf und sagte mir: ,Komm, den machst du jetzt rein.’“ Neuhaus sprach außerdem von einem Wendepunkt. Schon beim 24:24 vorige Woche in Essen habe die Abwehr sehr gut gespielt. Auch gegen Nordhorn-Lingen sie die Defensive stark gewesen, sagte Neuhaus und freute sich, als er erfuhr, dass Trainer Ceven Klatt seinen Spielern zwei Tage frei gab.