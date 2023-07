Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen hat bei der Auslosung der ersten Runde des DHB-Pokals am 26./27. August ein Freilos erwischt. Die Mannschaft greift also erst in der zweiten Runde, die zwischen dem 4. und 24. September ausgespielt wird, in den Wettbewerb ein.

In zwei Qualifikationsrunden des Pokals sind zunächst 24 Teams der zweiten und dritten Liga am Start, die in eine Nord- und Südgruppe eingeteilt wurden.

In der vergangenen Saison sind die Eulen in der zweiten Pokalrunde nach einem 30:35 gegen Magdeburg ausgeschieden. Magdeburg erreichte das Finalturnier, wo die Mannschaft im Endspiel den Rhein-Neckar Löwen 34:36 nach Siebenmeterschießen unterlag. Die Löwen müssen als Bundesligist keine der beiden Qualifikationsrunden spielen.