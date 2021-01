Mit einem individuellen Training wird Bundesligist Eulen Ludwigshafen am 11. Januar die Vorbereitung auf die Rückrunde starten. Bevor es ins Mannschaftstraining gehen kann, sind am 11. und 13. Januar zwei Corona-Tests vorgesehen. Zuversichtlich, dass er nach seiner Rückenverletzung ab Montag wieder dabei sein kann, ist Kreisläufer Christian Klimek: „Es wird sich zeigen, wie es verheilt. Aber ich denke, ich kann wieder einsteigen“, wird der 30-Jährige in einer Mitteilung des Klubs zitiert. Auch Jan Remmlinger (26) wird nach seinem Nasenbeinbruch zurückkehren. Zudem wird Jannik Hofmann (25) ein Jahr nach seiner schweren Knieverletzung langsam wieder herangeführt.