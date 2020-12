Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen hat auf den Ausfall von Kreisläufer Christian Klimek reagiert und kurzfristig den russischen Nationalspieler Sergey Gorpishin verpflichtet. Der 23-Jährige wird bereits am Mittwochabend zum Kader der Eulen im Spiel beim Bergischen HC in Solingen (18 Uhr) gehören. Der Zwei-Meter-Mann, 106 Kilogramm schwer, spielte bis Sommer bei RK Vadar Skopje in Nord Mazedonien, dem Klub des Ex-Friesenheimers Christian Dissinger. 2017 und 2019 gewann Skopje die Champions League.

Vertrag zunächst für vier Spiele

„Seit Sommer ist Sergey vereinslos. Das gab uns die Chance, ihn sofort verpflichten zu können. Sein Vertrag gilt erst einmal für die restlichen vier Spiele 2020“, wird Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler in einer Mitteilung des Klubs zitiert. Christian Klimek fällt wegen einer rätselhaften Rückenverletzung zumindest für den kompletten Dezember aus, auch Jan Remmlinger wird wegen seines Nasenbeinbruchs den Rest des Jahres nicht spielen können. Die Eulen sind am Mittwoch in Solingen beim Bergischen HC zu Gast, spielen am Samstag daheim gegen die SG Flensburg-Handewitt, am 22. Dezember beim HC Coburg und am 26. Dezember in der Friedrich-Ebert-Halle gegen MT Melsungen.

Gorpishins Vater Wjatscheslaw Nikolajewitsch Gorpishin, Olympiasieger mit den Russen 1992 und 2000, spielte von 1995 bis 2000 in Erlangen, dann drei Jahre bei der SG Leutershausen und 2003/2004 beim damaligen Zweitligisten TSG Friesenheim. Eulen-Trainer Ben Matschke sieht in dem „Nothelfer“ einen Spieler, der große Körperlichkeit mitbringt, schon viel Erfahrung besitzt, auch in der zentralen Deckung sofort helfen kann. Wunderdinge erwartet der Coach nach so langer Pause aber nicht von Gorpishin. „Aber er hat eine hohe Motivation – er will zur WM …“, sagt der Eulen-Coach über den Kreisläufer.