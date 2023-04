Die Eulen Ludwigshafen schlagen im so genannten Ein-Euro-Spiel vor der prächtigen Kulisse von 2270 Zuschauern in der Friedrich-Ebert-Halle den TV Hüttenberg mit 34:31 (16:16) und landen damit den vierten Sieg in Folge. Der Knoten in einer hart umkämpften Partie platzte bei den Hausherren erst gegen Mitte der zweiten Halbzeit. Rechtsaußen Alexander Falk mit zwölf Toren und Kreisläufer Maximilian Haider mit acht Treffern hatten großen Anteil daran, dass die Siegesserie der Eulen weiter anhält.

Es war von Beginn an ein enges Spiel zwischen den Eulen und dem TV Hüttenberg. Das 1:0 durch Linksaußen Alexander Falk war die einzige Führung für die Hausherren vor der Pause. Dem Team von Michel Abt machte wie schon im Hinspiel die aggressive 3-2-1-Verteidigung der Hessen zu schaffen. Durch die Mitte gab es nahezu kein Durchkommen. Lediglich über die Außenpositionen vermochten die Pfälzer immer wieder Akzente zu setzen - allen voran Alexander Falk der mit sechs Treffern im ersten Durchgang glänzte. Beim Stand von 16:16 ging es in die Kabinen.

Den besseren Start in die zweite Hälfte erwischten zunächst die Gäste, aber dann kamen die Eulen immer besser ins Spiel. Vor allem Kreisläufer Maximilian Haider bekamen die Hüttenberger nicht mehr in den Griff. Die Gastgeber erarbeiteten sich eine Vier-Tore-Führung (27:23, 48.) und stellten die Weichen auf Sieg.