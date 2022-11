Schon in der 54. Minute standen die Fans in der Eberthalle und sangen laut „Steht auf, wenn ihr Eulen seid!“. Da war Zweitligist Eulen Ludwigshafen längst auf die Erfolgsspur eingebogen. Gegen den VfL Lübeck-Schwartau gewann die Mannschaft von Trainer Michel Abt am Familientag vor der Saison-Rekordkulisse von 2045 Zuschauern mit 36:30 (14:16).

In der ersten Halbzeit kamen die Eulen noch nicht so zurecht mit der aggressiven Deckung der Gäste, rannten sich oft fest. Und hinten wurde nicht immer gut gegen Kreisläufer Leon Ciudad Benitez verteidigt.

Zu verdanken hatten die Ludwigshafener den Sieg letztlich einer deutlichen Leistungssteigerung nach der Pause. Es wurde jetzt konsequenter gedeckt, Torwart Ziga Urbic steuerte dahinter einige Paraden mehr bei als zuvor Matej Asanin. Und einem ganz starken Alexander Falk auf rechtsaußen: Das Eulen-Urgestein traf bei neun Wurfversuchen neunmal – hundert Prozent, eine unglaubliche Quote.

Beste Eulen-Spieler waren neben Falk Jan Remmlinger (5) und Max Haider (4), für die Gäste traf der starke Linksaußen Jan-Eric Speckmann (11/6) am häufigsten.