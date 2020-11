Das hat man lange nicht gehört in der Eberthalle: „Sieg“ skandierten die als Trommler agierenden Helfer der Eulen Ludwigshafen. Das war eine ganz starke Reaktion der Eulen nach der desaströsen Niederlage zuletzt in Wetzlar: Mit 30:24 (15:10) schlugen die Eulen am Samstagabend den Bundesliga-Tabellennachbarn von Platz 17, den TSV GWD Minden – und feierten in ihrem Wohnzimmer den ersten Heimsieg dieser Saison. Die Ludwigshafener konnten sich dabei vor allem auf zwei Dinge stützen: Auf eine aggressive 6:0-Abwehr mit toller Körpersprache und einen starken Innenblock mit Azat Valiullin und Gunnar Dietrich. Und dahinter machte Torhüter Gorazd Škof eine ganz starke Partie, er kam am Ende auf 14 Paraden.

Die Eulen setzten sich Mitte der ersten Hälfte auf 8:5 ab, danach traf der gute, sehr agile Spielmacher Dominik Mappes sogar aus 25 Metern bei Überzahl ins leere Tor – 9:5. Gegen Ende der ersten Halbzeit deckten die Gäste Mappes dann kurz, aber auch das fruchtete nicht wirklich. Nach der Pause bauten die Eulen ihre Führung gegen die Gäste um die beiden 2007er Weltmeister Carsten Lichtlein und Christian Zeitz auf 17:11, dann auf 24:18 (51.) aus. Am Ende hieß es 30:24 aus Eulen-Sicht. Beste Werfer der Eulen waren Azat Valiullin und Dominik Mappes (je sieben Tore) und Pascal Durak (7/3).