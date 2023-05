Innenverteidiger Jan Elvedi wechselt vom SSV Jahn Regensburg zum 1. FC Kaiserslautern, wie der Verein am Mittwoch bekannt gibt. Der 26-jährige Schweizer ist der erste Zugang für die kommende Saison. FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen bezeichnet ihn als „sehr flexiblen Abwehrspieler“, der sowohl in der Dreier- als auch in der Viererkette spielen könne. „Er bringt viel Tempo und Dynamik mit und hat die richtige Mentalität für den Betzenberg“, sagt Hengen.

Elvedi wurde in Zürich geboren und erlernte beim FC Zürich das Fußballspielen. Über die schweizerischen Stationen Winterthur, Cham, Wohlen und Kriens kam er im Sommer 2020 zu Jahn Regensburg. In den vergangenen drei Spielzeiten stand er in insgesamt 84 Zweitligaspielen auf dem Rasen, in der gerade zu Ende gegangenen Saison stieg Regenburg ab, der FCK landete auf Tabellenplatz 9.

„Ich freue mich auf das Stadion und die Fans und habe schon richtig Bock darauf, auf dem Betzenberg aufzulaufen und die ganzen Emotionen aufzusaugen“, wird Elvedi zitiert: „Ich möchte der Mannschaft mit meiner Zweitligaerfahrung weiterhelfen und dafür sorgen, dass wir auch im nächsten Jahr eine gute Saison spielen.“