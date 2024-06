Elf Tage vor dem Eröffnungsspiel bei der Heim-EM hat sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft noch nicht in Turnierform gezeigt. Das Team von Julian Nagelsmann kam in Nürnberg vor 42.789 Zuschauern nicht über ein 0:0 hinaus.

Erst nach einigen Spielerwechseln in der zweiten Hälfte kam mehr Schwung in das Spiel der deutschen Mannschaft. Vor allem Debütant Maximilian Beier und Chris Führich sorgten über die Außenpositionen für Gefahr – und dadurch für einige gute Gelegenheiten des Teams des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Zum Siegtreffer reichte es aber nicht (mehr).

In der ersten Halbzeit blieb das Spiel der deutschen Mannschaft statisch, weil das Team träge wirkte. EM-Euphorie konnte in den ersten 45 Minuten deshalb nicht aufkommen, auch wenn die Fanlager aus Deutschland und der Ukraine für gute Stimmung im Max-Morlock-Stadion sorgten.

Der nächste und letzte Test vor dem Turnierstart steigt am kommenden Freitag, wenn die DFB-Elf in Mönchengladbach auf Griechenland trifft. In der Gruppenphase bekommen es die Deutschen anschließend mit Schottland (14. Juni), Ungarn (19. Juni) und der Schweiz (23. Juni) zu tun.

