In der Pfalz hat die Feigenernte begonnen. „Die ersten Früchte sind da“, freut sich Werner Ollig, Leiter der Gartenakademie Rheinland-Pfalz beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz (DLR) in Neustadt. Nachdem es keine Frostschäden gab, erwartet er einen normalen Ertrag. In der Pfalz werden nach Angaben der Organisation Pfalz-Marketing (Neustadt) jährlich rund 80.000 Kilo Feigen geerntet. Experten schätzten, dass etwa 50.000 Feigen-Sträucher und Bäume vor allem zwischen Rhein und Haardt gedeihen. Die Früchte werden allerdings ausschließlich von heimischen Gastronomen, Konditoren oder Privatleuten verarbeitet. Einen Handel im größeren Stil gebe es ebenso wenig wie einen erwerbsmäßigen Anbau, sagte am Donnerstag ein Sprecher von Pfalz-Marketing.