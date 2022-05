Die Adler Mannheim haben nach dem Aus im Halbfinale der Deutschen Eishockey-Liga erste Spielerabgänge bestätigt. Der Finne Ilari Melart verlässt demnach auf eigenen Wunsch den Klub, sein Vertrag wurde vorzeitig aufgelöst – den Verteidiger zieht es Richtung Heimat. Auch Moritz Wirth sowie die Angreifer Jason Bast (wohl Kölner Haie), Andrew Desjardins, Ruslan Iskhakov und der gebürtige Kaiserslauterer Valentino Klos werden nicht mehr für Adler spielen. Stürmer Florian Elias wird in der kommenden Saison an die Schwenninger Wild Wings verliehen. Mit Angreifer Markus Hännikäinen laufen derzeit noch die Gespräche über einen möglichen Verbleib in Mannheim.