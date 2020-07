Nach einem regnerischen Start wird das Wochenend-Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland überwiegend trocken. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird der Samstag heiter bis wolkig bei 18 bis 23 Grad. Am Freitag hatte der DWD bei maximal 27 Grad noch Schauer erwartet, die ab Nachmittag allmählich abklingen sollten. Am Sonntag setzt sich bei bis zu 25 Grad die Sonne meist gegen die Wolken durch und es bleibt trocken. Auch am Montag bleibe es zunächst niederschlagsfrei, teilte eine Meteorologin des DWD mit.