Bahnreisende müssen auf der Lautertalstrecke in den nächsten Tagen wieder mit Einschränkungen rechnen. Wie die Deutsche Bahn (DB) am Freitagabend mitteilt, wurde der Zugverkehr auf der Regionalbahnlinie RB 66 Kaiserslautern – Lauterecken – Grumbach am Freitag um 16.30 Uhr beendet. Dieser werde erst am Montag ab 14 Uhr wieder aufgenommen, so die DB weiter: „Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist bestellt.“ Samstag und sonntags fahre bereits seit 20. Oktober ein Ersatzverkehr mit Bussen durchs Lautertal.

Schülertransport am Montag ungewiss

Wie es allerdings am Montagmorgen um die Schülerverkehre bestellt ist, ist noch unklar: „Für die angestrebten Ersatzverkehre im Lautertal mit Bussen am kommenden Montag liegen derzeit noch keine Zusagen der angefragten Busunternehmen vor“, teilt der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd ergänzend zur Pressemitteilung der Bahn mit. „Insbesondere im Schülerverkehr kann es also durchaus sein, dass am Montagmorgen ein fahrplanmäßiger Verkehr nicht sichergestellt sein wird.“ Die Bahn begründet die Zugausfälle mit dem „außergewöhnlich hohen Krankenstand“, der sich auch „durch eine flexible und vorausschauende Personalplanung nicht vollständig kompensieren“ lasse. Reisende werden gebeten, sich vor Fahrtantritt über die aktuellen Fahrtmöglichkeiten über die Reiseauskunft unter www.bahn.de oder in den Apps DB Navigator und DB Streckenagent zu informieren.