Der Zweibrücker Schlachthof ist Geschichte. Das belastet besonders die Landwirte. Weite Strecken zum nächsten Schlachthof sind nicht der einzige Dämpfer, den sie verkraften müssen.

Die Messtafel, die an der Ortseinfahrt Rimschweiler nach dem Fahrbahnteiler die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Fahrzeuge anzeigt, wandert weiter in die Ortslage. Damit soll die Wirksamkeit des Fahrbahnteilers überprüft werden.

Eine kleine Schnapsbrennerei aus Fehrbach kommt mit mehreren Medaillen von einem bedeutenden europäischen Wettbewerb zurück. Es ist nicht der erste Preis für die Schnäpse, die noch in keinem Supermarktregal zu finden sind.

Wegen der Pandemie hatte die Pirmasenser Jugendherberge fünf Jahre lang Anlauf nehmen müssen, um das Ziel von 33.000 Übernachtungen im Jahr zu erreichen. Betriebsleiter Günter Eichmann will das schon bald übertreffen.

Das Zweibrücker Landgestüt öffnet am nächsten Wochenende wieder seine Pforten für die große Pferdegala. Mit dabei: der Wunschstar der Gestütsleiterin.

In der Stadtbücherei Zweibrücken kann man mehr als nur Bücher ausleihen. Ab sofort liegen hier auch Sackkarre, Federball-Sets, Regenschirme und sogar eine VR-Brille bereit. Warum das so ist, lesen Sie hier.

Warum Ex-Fußball-Nationalspieler Lars Bender eine Woche in Pirmasens verbringen wird und FKP-Sponsoren 1250 Karten für ein Länderspiel gegen Italien gekauft haben.

Die rheinland-pfälzische Wirtschafts- und Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) hat am Freitag am Rande der Übergabe eines Förderbescheids an die Hauensteiner Wasgau-Ölmühle betont, dass sie den Ausbau der Bundesstraße 10 als Notwendigkeit erachte.

Es gibt eine Lösung für den Hort in Heltersberg, wo 35 zusätzliche Plätze benötigt werden: Für das kommende Schuljahr werden neue Räume in der derzeitigen Gemeindebücherei geschaffen. Die Bücherei zieht um. Vorrübergehend.

Ab sofort können sich heiratswillige Pärchen auch in der „Alten Kirche“ in Vinningen das Eheversprechen geben. Doch etwas fehlt bislang noch.