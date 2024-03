Warum Ex-Nationalspieler Lars Bender eine Woche in Pirmasens verbringen wird und FKP-Sponsoren 1250 Karten für ein Länderspiel gegen Italien gekauft haben.

Zweimal Deutschland gegen Italien: Auch wenn es „nur“ die U16-Teams der großen Fußball-Nationen sind, so sind die Länderspiele am 22. und 25. März im Pirmasenser Framas-Stadion sehr interessant. Die erste Partie dürfte eine vierstellige Zuschauerzahl haben.

Viele spätere Stars haben mit deutschen Junioren-Nationalteams schon auf der Husterhöhe gespielt: die späteren Weltmeister Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Mesut Özil und Mario Götze ebenso wie Niclas Füllkrug, Jamal Musiala oder Ousmane Dembélé. Man kann davon ausgehen, dass einige jener Spieler, die am Freitag, 22. März (18 Uhr), und am Montag, 25. März (11 Uhr) im Sportpark auflaufen, zumindest eine Erstliga-Zukunft haben werden.

„Positives Signal senden“

Damit die 3000 Zuschauer fassende Haupttribüne zumindest beim Flutlichtspiel am Freitagabend gut besetzt sein wird, hat sich der für die Gastronomie bei den Länderspielen zuständige FK Pirmasens etwas einfallen lassen. „Unser Ziel ist es, mit der Unterstützung unserer Sponsoren ein positives Signal in die Region senden. Deshalb haben wir 1250 Haupttribünen-Tickets beim DFB gekauft und werden diese über unsere Nachwuchsabteilung an körperlich und geistig beeinträchtigte Menschen, sozial Schwache, Schüler bis 18 Jahre und natürlich an Jugendmannschaften aus der Region verteilen“, informiert FKP-Präsident Jürgen Kölsch. Insgesamt 14 Unternehmen tragen die Kosten. Tickets kann man per E-Mail an „jugendfussball@fk-pirmasens.com“ reservieren.

Am Freitag ist ab 16.30 Uhr Einlass. Dann kann man auch noch reguläre Haupttribünen-Karten für acht (ermäßigt sechs) Euro an der Tageskasse kaufen. Darüber hinaus gibt es Gruppentickets ab zehn Personen, die drei Euro pro Person kosten. Rollstuhlfahrer inklusive Begleitung zahlen vier Euro. Die vom FKP initiierte Freikarten-Aktion gilt nur für die Partie am Freitag. Für beide Spiele sind zudem Eintrittskarten vorab unter „dfb-tickets.reservix.de“ erhältlich.

Täglich Training auf Husterhöhe

Die deutsche U16 wird von Montag, 18. März, bis Montag, 25. März, in Emil’s Hotel in Pirmasens-Winzeln logieren. Am ersten Tag ist als Teil einer „Herzzeigen-Aktion“ ein Training mit der Pirmasenser Heinrich-Kimmle-Stiftung angesetzt. Am Dienstag, 19. März, trainiert die Auswahl von Trainer Marc-Patrick Meister, der als Assistent Ex-Nationalspieler Lars Bender an seiner Seite hat, zweimal im Sportpark Husterhöhe, Mittwoch, Donnerstag, Samstag und Sonntag jeweils einmal. Die Italiener beziehen ihr Quartier in Saarbrücken.

Übrigens: Verboten ist bei einem Jugend-Länderspiel der Ausschank von Bier. Der FKP darf nur alkoholfreie Getränke verkaufen.