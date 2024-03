Ab sofort können sich heiratswillige Pärchen auch in der „Alten Kirche“ in Vinningen das Eheversprechen geben. Doch etwas fehlt bislang noch.

„Ja, es geht“, freuen sich die drei Standesbeamten der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land Kathrin Aplas, Harald Borne sowie Verbandsbürgermeister Klaus Weber, der ebenfalls trauen darf. Das entsprechende Schild mit dem Landeswappen und der Aufschrift „Standesamt“ ist bereits am Eingang der Alten Kirche angebracht. „Wir wollen den Brautpaaren etwas besonderes bieten, ich halte es für ein schönes Angebot“, freut sich Weber, der die erste Trauung am 11. April übernimmt. Von April bis Oktober können sich Brautpaare jeweils am zweiten Samstag eines Monats das Jawort geben. Wie Standesbeamtin Aplas berichtet, sei die Nachfrage recht groß. Sollten die Termine nicht ausreichen, kann das Angebot auch nach und nach erweitert werden. Weil die „Alte Kirche“ als Kulturzentrum genutzt wird, sind alle Termine mit der Kulturbeauftragten Helma Terres abgesprochen, so dass es zu keinen Terminkollisionen kommt, bestätigen Weber und Terres übereinstimmend.

Formal ist die „Alte Kirche“ eine Außenstelle des Standesamtes Pirmasens-Land. Die Räumlichkeit ergänzt das bisherige Trauzimmer in der Verwaltung. Die Widmung hierfür ist seit 1. März offiziell. Die Nutzung kostet 250 Euro, der Raum bietet 100 Sitzplätze. „Für 2024 sind sieben Trautermine in der ,Alten Kirche’ verfügbar“, berichtet Aplas, die als Standesbeamtin und Vinningerin quasi Heimrecht genießt. Freie Termine seien noch für April, Juni, Juli, August und Oktober verfügbar. Interessierte können sich auf der Homepage des Kulturzentrums einen Kurzfilm ansehen, und sich dabei einen Überblick über die Räumlichkeiten verschaffen. Bis zur ersten Trauung seien auch der Trautisch mit dazugehörigen Stühlen geliefert, verspricht Bürgermeister Weber. Gerüchte, wonach auch Ortsbürgermeister Felix Kupper einen Termin vereinbart habe, wollte er auf Nachfrage nicht bestätigen.