In der Stadtbücherei Zweibrücken kann man mehr als nur Bücher ausleihen. Ab sofort liegen hier auch Hängematten, Federball-Sets, Regenschirme und sogar eine VR-Brille bereit.

Wer kennt das nicht: Man muss zuhause ein Loch in die Wand bohren, weiß aber nicht, wo unter dem Putz die Stromkabel liegen. Zwar gibt es dafür spezielle Messgeräte, aber gleich in den Baumarkt fahren, um so einen Apparat zu kaufen, für das eine Mal, bei dem man ihn braucht? Das ist weder rentabel noch nachhaltig. In der neu eingerichteten „Bibliothek der Dinge“ in der Zweibrücker Stadtbücherei kann man so ein Gerät jetzt ausleihen. Und noch rund 60 weitere Artikel des (nicht) alltäglichen Bedarfs. Vom Smartphone-Drucker über eine Solar-Powerbank bis hin zum Plastik-Spielzeugbären, der dank eingebauter Technik Kindern Geschichten erzählen kann.

Solche Dinge, die man irgendwann einmal braucht – aber eben nur selten – können Nutzer der Stadt- und Jugendbücherei seit Donnerstag ausleihen. Wie die Leiterin Anne Detzler erklärt, liegen unter anderem Lesebrillen und eine Webcam bereit, eine Karaoke-Maschine für die Geburtstagsparty, eine Hängematte und eine Sackkarre, die schwere Lasten auch die Treppe hoch bewegen kann.

Bollerwagen und Walking-Stöcke

„Die ausleihbaren Dinge haben wir in vier Kategorien unterteilt“, sagt Detzler. „Im Bereich ,Freizeit’ gibt es zum Beispiel ein Bastelset und ein Wikingerschach.“ In der Sparte „Haushalt“ wird fündig, wer einen Kreuzlinienlaser, einen Bollerwagen oder einen Ultraschallreiniger ausleihen möchte. Die Kategorie „Musik und Sport“ hat unter anderem ein Badminton-Set, kleine Musikinstrumente und Nordic-Walking-Stöcke zu bieten. In der Sparte „Technik“ liegen etwa ein externes USB-DVD-Laufwerk und mit einer VR-Brille der teuerste Gegenstand in der „Bibliothek der Dinge“ bereit. Detzler: „Unsere ,Bibliothek der Dinge’ konnten wir über eine Projektförderung vom Land in Höhe von 3500 Euro realisieren und dank einer Spende des Stadtbücherei-Fördervereins.“

Sogar den Bollerwagen, in dem hier einige Gegenstände aus der »Bibliothek der Dinge« ausgestellt sind, kann man ausleihen. Foto: Gerhard Müller

Detzlers Stellvertreterin Christina Gieseler hatte schon lange darüber nachgedacht, wie die Stadtbücherei ihr Ausleih-Angebot erweitern könnte. Den Ausschlag zur „Bibliothek der Dinge“ gaben Gedankenspiele, die im Mai 2023 bei einem Tag der offenen Tür im früheren City Outlet angestellt wurden – dort, wo eines Tages die geplante Zweibrücker Mediothek eingerichtet werden soll. „Eine ,Bibliothek der Dinge’ gibt es mittlerweile in mehreren pfälzischen Büchereien“, sagt Gieseler. Vorreiter sei die Bibliothek in Ludwigshafen gewesen.

Wer etwas kaputtmacht, muss es ersetzen

Voraussetzung für die Ausleihe ist, dass man als Nutzer der Zweibrücker Stadtbücherei eingetragen ist. Dort sind an einer Wand Karten angebracht, auf denen die Gegenstände abgebildet sind. Man nimmt sich die gewünschte Karte und bringt sie zur Ausleihtheke. „Vorbestellen und aussuchen kann man die Dinge auch online über unsere Internetseite“, sagt Christina Gieseler. „Die ,Bibliothek der Dinge’ ist in unserer Jahresgebühr inbegriffen.“ Diese beträgt 18 Euro für Erwachsene und sechs Euro für unter 18-Jährige. Die dreiwöchige Ausleihfrist kann bis zu zweimal verlängert werden.

Sollte während der Ausleihe etwas kaputt oder verloren gehen, muss der Nutzer den Gegenstand ersetzen. „Sollte das mit der VR-Brille passieren, ist der Betreffende hoffentlich gut versichert“, erzählt Anne Detzler lachend. Bei Verbrauchsmaterial wie etwa Nadeln für den Handtacker oder Batterien sollten sich die Ausleihenden selbst um Nachschub kümmern. „Hygienisch Schwieriges haben wir ganz bewusst nicht im Programm“, erklärt Christina Gieseler: „Also Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen. Zum Beispiel Backformen oder Küchenmaschinen.“

Info

Die Stadt- und Jugendbücherei in der Herzogstraße 11 ist dienstags von 10 bis 18 Uhr sowie mittwochs, donnerstags und freitags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Samstags, sonntags und montags ist sie geschlossen.

Hier gelangt man auf die Website der Bücherei.