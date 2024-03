Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es gibt eine Lösung für den Hort in Heltersberg, wo 35 zusätzliche Plätze benötigt werden: Für das kommende Schuljahr werden neue Räume in der derzeitigen Gemeindebücherei geschaffen. Die Bücherei zieht vorübergehend – bis die Ortsgemeinde eine endgültige Lösung gefunden hat – in das katholische Pfarrheim.

So können die benötigten 110 Hortplätze ab dem Schuljahr 2024/25 zur Verfügung gestellt werden. Für diese Lösung, nach der lange