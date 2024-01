Die deutsche Nationalmannschaft hat bei der Heim-Europameisterschaft auch das zweite Spiel gewonnen. Nach dem 34:25 (18:13) gegen Nordmazedonien in Berlin steht das Team bereits in die Hauptrunde, die in Köln über die Bühne geht.

Von Beginn an nahm die deutsche Auswahl das Spiel in die Hand und ließ keinen Zweifel am Sieg aufkommen. Die Abwehr wurde wieder zum Bollwerk. Im Angriff ließen die deutschen Spieler den Ball schnell laufen, das Tempospiel florierte, Juri Knorr setzte seine Kreisläufer immer wieder gekonnt ein und überzeugte auch als Torschütze. Bei den Siebenmeter behielt er kühlen Kopf. Der eingewechselte Torhüter David Späth hielt prima. Das letzte Vorrundenspiel ist am Dienstag in Berlin gegen Frankreich.