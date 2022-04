Die Tage des Eisstadions am Friedrichspark in Mannheim sind gezählt. Die legendäre Sport- und Kulturstätte, in der die Mannheimer Adler zur festen Eishockey-Größe wurden, soll Neubauten der benachbarten Universität weichen. Wann das geschieht, ist allerdings noch unklar – der vorgesehene Abrisstermin wurde nach hinten verschoben. Wir haben uns in dem Gebäude umgesehen und auch 360-Grad-Bilder gemacht: Hier lesen und sehen Sie mehr zum Thema.