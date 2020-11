Die Adler Mannheim unterliegen in ihrem ersten Spiel des Magenta Sport Cups mit 2:3 (1:2, 0:1, 1:0) gegen die Red Bull München. In einer Partie ohne Zuschauer starteten die Adler schwach in die Begegnung. Mit einem Doppelschlag durch Kahun und Gogulla führten die Gäste schnell mit 2:0. Die Adler kamen mit dem guten Forecheck der Gäste nicht zurecht und fanden spät, nach dem ersten Powerbreak, in die Partie. Die logische Folge war der Anschlusstreffer zum 1:2 durch Neuzugang Shinnimin. Der Kanadier tauchte immer wieder gefährlich vor Münchens Keeper Reich auf. Das Tor fiel jedoch auf der Gegenseite. Frank Mauer stellte den alten Zwei-Tore-Abstand mit dem Treffer zum 3:1 wieder her. Sieben Minuten vor dem Ende verkürzte Matthias Plachta noch einmal auf 2:3. Doch zum Ausgleich kamen die Adler nicht mehr.