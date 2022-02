Die Adler Mannheim haben für den Rest der Eishockey-Saison Markus Hännikäinen verpflichtet. Der 28-jährige Angreifer stand in den vergangenen zwei Spielzeiten für das finnische KHL-Team Jokerit Helsinki auf dem Eis und erzielte dabei zehn Tore und bereitete 14 Treffer vor. Hännikäinen wird am Dienstagabend in Mannheim erwartet und künftig mit der Rückennummer 73 auflaufen. Wegen des Krieges in der Ukraine hat sich Jokerit aus der russisch geführten Eishockey-Profiliga KHL zurückgezogen.

„Markus ist ein Power-Forward und ein guter Eishockeyspieler, der unsere ohnehin schon stark besetzte Offensive weiter verstärken wird. Er weiß seinen Körper hervorragend einzusetzen und bringt genau die Arbeitseinstellung mit, die es braucht, um erfolgreich zu sein“, sagt Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara.