In einem Spiel für Eishockey-Ästheten siegten die Adler Mannheim am Freitag beim ERC Ingolstadt mit 6:4 (3:3, 2:1, 1:0) – und das nach einem 0:3-Rückstand. Beinahe jeder Torerfolg beider Mannschaften war für sich ein Kandidat für den Treffer zum Tor des Monats. Am Ende hatten die Gäste den längeren Atem. Die Mannheimer Tore erzielten Krämmer (7:39), Schira (12:31), Wolf (18:46), Katic (28;19), Leier (33:23) und Smith (59:58).