Der Volkswagen-Großaktionär Wolfgang Porsche will sich von seiner Frau Claudia trennen. Der 79-Jährige habe die Scheidung eingereicht, teilte ein Sprecher in Porsches Namen am Montagabend der Deutschen Presse-Agentur in Berlin mit. Die beiden seien seit 2019 verheiratet gewesen. „Wolfgang Porsche bittet, die Privatsphäre seiner Frau sowie seine eigene zu respektieren“, sagte der Sprecher. Offen blieb demnach der Grund für das Ehe-Aus. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Der Manager war im vergangenen Jahr als Chefkontrolleur der VW-Dachgesellschaft Porsche SE im Amt bestätigt worden.