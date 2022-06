Polizisten haben in Edenkoben am Sonntagfrüh einen aggressiven Mann mit einem Taser gestoppt. Wie die Beamten mitteilen, sind sie in die Rappenstraße gerufen worden, weil dort ein alkoholisierter 33-Jähriger seine Ex-Frau bedroht haben soll. Laut Beamten zeigte sich der Mann uneinsichtig und leistete bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand. Dadurch wurden drei Polizisten verletzt. Der Mann kam in eine Ausnüchterungszelle. Gegen ihn laufen nun Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.