Die Deutsche Bahn (DB) streicht zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember mit Hinweis auf die wegen der Corona-Pandemie gesunkene Nachfrage drei Intercity-Züge auf der Strecke zwischen Mannheim und Mainz, die vor allem für Pendler interessant sind.

Betroffen sind das Zugpaar IC 2010/2011 und der IC 1510. Alle drei Züge fahren nonstop von Mannheim nach Mainz beziehungsweise umgekehrt. Für Pendler aus der Pfalz weitgehend unproblematisch ist der Wegfall des IC 2011 um 17.13 Uhr ab Mainz, weil kurz danach um 17.17 Uhr ab Mainz ein Regional-Express (RE) nach Germersheim fährt, mit dem Ziele in der Pfalz schneller zu erreichen sind als mit dem IC über Mannheim. In der Gegenrichtung kann in einigen Fällen dagegen der Wegfall des IC 1510 (Mannheim ab 7.34 Uhr) und des IC 2010 (Mannheim ab 8.08 Uhr) zu nicht unerheblichen Nachteilen führen, auch wenn es nicht lange davor oder danach RE-Verbindungen zwischen Ludwigshafen und Mainz gibt.

Die Landesregierung in Mainz kritisierte den Wegfall den Wegfall der Züge. Die temporäre Streichung sei ein „falsches Signal“. „Die Landesregierung ist der Ansicht, dass die Landeshauptstadt Mainz dauerhaft eine gute Anbindung an das deutsche Fernverkehrsnetz braucht, um Wettbewerbsvorteile gegenüber vergleichbaren Großstädten zu haben“, schreibt Daniela Schmitt, Staatssekretärin im Mainzer Wirtschaftsministerium.