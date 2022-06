Bei einem Motorradunfall am Göllheimer Wasserhaus bei Kerzenheim sind am Mittwochabend drei Motorradfahrer aus der Vorderpfalz zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, habe ein vorausfahrender 18-Jähriger gebremst, um es einer anderen Motorradgruppe zu ermöglichen, ebenfalls auf die K76 in Richtung Eisenberg zu fahren. Während ein hinter ihm fahrender 19-Jähriger rechtzeitig anhielt, bemerkte eine 18-Jährige zu spät das Bremsmanöver ihrer Vorderleute. Sie prallte mit ihrer Maschine auf die beiden stehenden Motorräder. Alle drei Fahrer stürzten und verletzten sich. Die 18-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Hubschrauber in die Unfallklinik nach Ludwigshafen gebracht werden musste. Ihre beiden Mitfahrer kamen in umliegende Krankenhäuser. Laut Polizei trug das Trio lediglich Straßenkleidung. An zwei der drei Motorräder entstand Totalschaden.