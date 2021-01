Der Ludwigshafener Christian Dissinger wird nicht an der Weltmeisterschaft in Ägypten teilnehmen. Das gab der Deutsche Handballbund (DHB) am Montagabend bekannt.

„Ich bin traurig und enttäuscht, aber auch so reflektiert, dass ich die Lage richtig einschätzen kann“, erklärte Dissinger vor seiner Abreise aus Neuss, wo sich der DHB-Kader auf das Turnier vorbereitet. Dissinger, der beim nordmazedonischen Top-Klub Vardar Skopje unter Vertrag steht, hatte erst am Sonntag beim 34:20-Sieg gegen Österreich sein Comeback in der Nationalmannschaft nach mehr als vierjähriger Pause gegeben. Allerdings merkte man ihm dort die fehlende Spielpraxis an. Dissinger konnte wegen der Corona-Pandemie lange nicht bei seinem Klub trainieren und infizierte sich selbst mit dem Virus.

„Wir haben offen miteinander geredet und sind uns einig, dass Christian leider nicht für die WM bereit ist. Seine Trainingspausen aufgrund mehrerer Quarantänen und einer eigenen Erkrankung waren insgesamt zu lang“, sagte Bundestrainer Alfred Gislason.

Für Dissinger rückt Lukas Stutzke vom Bergischen HC in den Kader der DHB-Auswahl nach, die am Freitag gegen Uruguay in die WM startet.