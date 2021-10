Keine kommt von einem Weingut, aber alle drei sind Weinliebhaberinnen und Expertinnen, wenn es um Riesling und Reben geht: Am Freitagabend entscheidet sich im Neustadter Saalbau, wer die 83. Pfälzische Weinkönigin wird: Sophia Hanke, Sabina Kobek oder Laura Wessa. Ab 20 Uhr können Sie den Wahlabend hier auf rheinpfalz.de im Livestream verfolgen und Ihrer Favoritin die Daumen drücken:

Sophia Hanke (22) kommt aus Rödersheim-Gronau (Rhein-Pfalz-Kreis), Sabina Kobek (22) hat in Neustadt am Freitagabend im Saalbau Heimspiel und Laura Wessa (27) kommt aus Bockenheim (Landkreis Bad Dürkheim). Alle drei Bewerberinnen haben ein Studium in der Tasche – oder zumindest so gut wie. Für alle wäre es ein guter Moment, um sich ein Jahr lang für den pfälzischen Wein ins Zeug zu legen.

Verliererinnen kann es am Abend, bei dem rund 450 Zuschauer zugelassen sind, eigentlich gar keine geben. Denn für die drei im Wettbewerb verbliebenen jungen Frau gibt es jeweils eine Krone – aber nur für eine die der Pfälzischen Weinkönigin.