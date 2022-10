Wieder ein Sieg. Die Rhein-Neckar Löwen bleiben in der Erfolgsspur und gehen ungeschlagen ins Spitzenspiel beim THW Kiel in zwei Wochen. Am Donnerstagabend gab es gegen den Bundesliga-Tabellenletzten TSV GWD Minden vor 3703 Zuschauern einen 37:25 (22:14)-Erfolg. Von Angang an drückten die Löwen aufs Tempo und bauten den Vorsprung schnell aus. Auch eine kleinere Schwächephase in der zweiten Halbzeit änderte nichts an dem einseitigen Spiel. Juri Knorr war mit neun Toren der beste Werfer. Torhüter Mikael Appelgren fehlte wegen Schulterbeschwerden.