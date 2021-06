Gelungene Impfaktion in Speyer, Mädchen ertrinkt in See und Warnung vor schweren Gewittern.

Zweite Impfaktion in Speyer (mit Video)

Kein Verkehrschaos, verbesserte Abläufe bei der Aufklärung und zufriedene Organisatoren: Die zweite Impfaktion auf dem Gelände von Bö Fashion und Edeka Stiegler in Speyer lief am Sonntag reibungslos. Zum Artikel

Wetterdienst warnt vor heftigen Gewittern – Tornados möglich

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor einer Wetterlage mit großem Unwetterpotenzial im Südwesten Deutschlands, darunter auch in der Pfalz. Zum Artikel

Großeinsatz in Bad Dürkheim

Ein 43 Jahre alter, offenbar geistig verwirrter Mann hat am Sonntagmorgen in seiner Wohnung Benzin verschüttet und damit einen Großeinsatz ausgelöst. Zum Artikel

Ex-Landeschef Junge attackiert die DFB-Elf – Parteiausschluß?

Die AfD-Fraktionschefin im Bundestag, Alice Weidel, hat den früheren rheinland-pfälzischen Landesvorsitzenden Uwe Junge am Sonntag wegen Tweets gegen politische Statements der Nationalmannschaft gegen Homophobie zum Parteiaustritt aufgefordert. Zum Artikel

Stadt Pirmasens gibt Okay: Pfälzerwald-Marathon findet statt

Am Sonntag, 12. September, wird der 15. Pirmasenser Pfälzerwald-Marathon gestartet. Dies hat nun die Stadt Pirmasens bestätigt. Allerdings wird die sonst dreitägige Großveranstaltung wegen der Corona-Pandemie auf einen Tag reduziert. Zum Artikel

Achtjährige in Badesee ertrunken

Ein acht Jahre altes Mädchen ist am Samstag im Vogelstangsee in Mannheim ertrunken. Zum Artikel