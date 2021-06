Ein acht Jahre altes Mädchen ist am Samstag im Vogelstangsee in Mannheim ertrunken. Laut Polizei meldete die Mutter das Kind am späten Abend vermisst, nachdem sie ihre Tochter beim Ausflug an den See längere Zeit nicht mehr gesehen hatte. Gegen 22.30 Uhr fanden Rettungstaucher der DLRG das Kind leblos im See unter der Wasseroberfläche. Die Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos, die Achtjährige starb in einer umliegenden Klinik. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter anderem soll eine Obduktion nähere Hinweise auf die Umstände des Todes bringen.