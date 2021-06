Am Sonntag, 12. September, wird der 15. Pirmasenser Pfälzerwald-Marathon gestartet. Dies hat nun die Stadt Pirmasens bestätigt. Allerdings wird die sonst dreitägige Großveranstaltung wegen der Corona-Pandemie auf einen Tag reduziert. Der Firmenlauf, der üblicherweise am Freitagabend das Lauf-Wochenende eröffnet, und die Schülerrennen am Samstag, die 2019 zusammen über 3000 Teilnehmer verzeichneten, entfallen dieses Mal. 2020 fiel der Pfälzerwald-Marathon komplett aus. Gestartet werden am 12. September auf dem Messegelände voraussichtlich vier Konkurrenzen: Marathon und Halbmarathon sowie vermutlich auch Marathon-Staffel und Halbmarathon-Staffel. „Mit der diesjährig abgespeckten Version des Pfälzerwald-Marathons kehren wir zumindest ein wenig zur Normalität zurück“, sagte Denis Clauer, Beigeordneter der Stadt Pirmasens.