Kein Verkehrschaos, verbesserte Abläufe bei der Aufklärung und zufriedene Organisatoren: Die zweite Impfaktion auf dem Gelände von Bö Fashion und Edeka Stiegler in Speyer lief am Sonntag reibungslos. Der Blick richtet sich nun auf den nächsten Aktionstag in der Auestraße.

Mit 400 Impflingen pro Stunde haben die Organisatoren der zweiten Massenimpfaktion in der Speyerer Auestraße, Professor Dr. Gerald Haupt und Unternehmer Peter Bödeker, kalkuliert.