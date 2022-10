Diese Heldentat macht am Wochenende in den Berliner Medien die Runde, sogar RTL berichtet darüber. Schüler aus Annweiler retten einen Hund und sein Herrchen aus der bitterkalten Spree. Zurück in der Trifelsstadt erzählen uns die Zwölftklässler, wie sie die Hilfsaktion erlebten. Zum ausführlichen Artikel geht’s hier.