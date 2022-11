England und die USA haben sich am Dienstagabend für das Achtelfinale der WM in Katar qualifiziert. Die „Three Lions“ hatten im Duell mit Insel-Nachbar Wales beim 3:0 keine Probleme und schafften den Gruppensieg; Marcus Rashford traf zweimal. Die USA bezwangen Iran durch ein Tor von Christian Pulisic 1:0 und kletterten so noch auf Rang zwei. Im Achtelfinale trifft England nun am Sonntag auf Senegal, die USA fordern am Samstag die Niederländer heraus.