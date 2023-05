Die Schweiz zum Dritten! Nach 2010 und 2021 kämpfen Deutschlands Eishockey-Cracks erneut nach einem Viertelfinalsieg gegen den Erzrivalen um eine WM-Medaille. Wie vor zwei Jahren gewann Deutschland am Donnerstag erneut in Riga, diesmal setzte sich die DEB-Auswahl mit 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) durch. Maximilian Kastner (7. Minute) vom EHC Red Bull München und die NHL-Stürmer John-Jason Peterka (38.) und Nico Sturm (39.) schossen die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis ins Halbfinale, wo es am Samstag wieder im finnischen Tampere gegen die USA geht. In einer hitzigen und emotionalen Partie verschmerzte das kämpferisch starke deutsche Team auch eine Spieldauer-Disziplinarstrafe für NHL-Verteidiger Moritz Seider. Mit dem Sieg brachte das Team des Deutschen Eishockey-Bundes zudem die direkte Olympia-Qualifikation für die Winterspiele 2026 in Mailand unter Dach und Fach.