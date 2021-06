Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat das WM-Finale in Riga verpasst. In ihrem ersten WM-Halbfinale seit elf Jahren verlor die deutsche Auswahl am Samstagabend unglücklich 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) gegen Titelverteidiger Finnland. Der Olympia-Zweite von 2018 hat am Sonntag im Spiel um Bronze gegen die USA (14.15 Uhr/Sport1) noch die Chance auf die erste WM-Medaille seit 68 Jahren. Im Finale stehen sich wie bei der zuvor letzten WM vor zwei Jahren Kanada und Finnland gegenüber. In der Vorschlussrunde gegen die Finnen genügte ein Überzahltor von Matthias Plachta (32. Minute) nicht, um erstmals seit 1930 wieder das Endspiel einer Weltmeisterschaft zu erreichen. Iiro Pakarinen (14.) und Hannes Björninen (19.) trafen für den dreimaligen Weltmeister Finnland.