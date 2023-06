Die deutschen Junioren stehen im WM-Halbfinale und treffen am Samstag (18 Uhr) auf Serbien. Am Donnerstagabend schlug das Team Dänemark mit 31:26 (17:11). Schon vor der Pause erspielte sich die Mannschaft einen komfortablen Vorsprung. Das große Plus war die Abwehr mit dem überragenden Torhüter David Späth von den Rhein-Neckar Löwen. Ein starker Auftritt! Das zweite Halbfinale bestreiten Island und Ungarn.